Mit Turnschuhen im Schnee: Bergrettung eilte Wanderern im Rofan zu Hilfe

Von der Bergrettung Kramsach geborgen wurden am Sonntag zwei Wanderer aus Finnland. Laut Polizei fuhren der 28-Jährige und die 25-Jährige mit der Rofanseilbahn zur Bergstation und folgten dann einem aus dem Internet heruntergeladenen GPS-Track in Richtung Krahnsattel. Über einen weglosen, teils schneebedeckten Steilhang stiegen die beiden in Richtung Gipfel der Clesida (2080 Meter).