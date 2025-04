50-Jähriger bedrohte Security-Mitarbeiter bei Tankstelle in Kematen mit Messer

Am Sonntagnachmittag bedrohte ein 50-jähriger Österreicher einen 18-Jährigen gleich zweimal mit einem Messer. Er wurde von der Polizei festgenommen, weitere Ermittlungen sind in Gange.

Kematen – Das erste Mal kam der 50-jährige Österreicher um 16.30 zur Tankstelle in Kematen und bedrohte einen 18-jährigen Security-Mitarbeiter mit einem Messer. Daraufhin wurde er der Tankstelle verwiesen. Um 18.15 Uhr tauchte der Mann erneut auf und bedrohte den 18-Jährigen abermals. Daraufhin wurde die Polizei gerufen, bis zu ihrem Eintreffen war der 50-Jährige nicht mehr vor Ort.

Mithilfe der Bilder der Überwachungskamera konnte das Kennzeichen des 50-Jährigen ermittelt werden. Er wurde von der Polizei in weiterer Folge an seiner Wohnadresse schlafend in seinem Auto vorgefunden. Nachdem er im weiteren Verlauf der Amtshandlung einen Alkomattest verweigerte, wurde ihm der Führerschein abgenommen.