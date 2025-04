Versorgung nach großflächigem Stromausfall in Teilen Spaniens wiederhergestellt

Montagmittag kam es in Spanien und Portugal – und auch Teilen Frankreichs – zu einem größeren Stromausfall. Die Ursache war zunächst unklar. Auch das in Madrid ausgetragene Masters-1000-Tennisturnier musste unterbrochen werden.

Madrid – Nach dem massiven Stromausfall in Spanien ist die Versorgung in Teilen des Landes wiederhergestellt. Wie der Netzbetreiber Red Eléctrica am Montag mitteilte, wurde die Stromversorgung in „mehreren Gebieten im Norden, Süden und Westen“ des Landes wiederhergestellt. Die Haushalte in diesen Gebieten könnten wieder versorgt werden. An der Wiederherstellung im ganzen Land werde gearbeitet.