Österreicher stürzte bei Tour im Himalaya mehr als 1000 Meter in den Tod

Hallein – Im Himalaya ist am Samstag ein Alpinist aus dem Salzburger Tennengau tödlich verunglückt. Der 64-Jährige stürzte beim Abstieg vom über 6800 Meter hohen Ama Dablam in Nepal mehr als 1000 Meter ab, berichtete der ORF Salzburg am Montag unter Berufung auf nepalesische Einsatzkräfte. Nach dem Absturz gab es eine Suchaktion, bei der der Mann rasch gefunden worden sei. Eine Hubschrauberbesatzung brachte ihn in die nepalesische Hauptstadt Kathmandu.

Laut Everest Chronicle wurde der 64-Jährige am Samstagmorgen nach dem Erreichen des Gipfels beim Abstieg vermisst. Retter hätten dann am Nachmittag seine Leiche am Fuße des Gipfels gefunden. Der Tote sei zur Obduktion in das Tribhuvan University Teaching Hospital in Kathmandu gebracht worden. Inzwischen habe die Agentur, welche die Tour organisiert hat, mitgeteilt, dass der Leichnam für die Überführung nach Österreich vorbereitet und freigegeben worden sei.