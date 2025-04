Versuchter Wohnungseinbruch am helllichten Tag: Bewohner (50) schlug Täter in Hall in die Flucht

Hall in Tirol – Kurz vor Mittag, am helllichten Tag, versuchten zwei bislang Unbekannte in eine Wohnung in Hall einzubrechen. Der 50-jährige Bewohner, der sich zu dem Zeitpunkt in seiner Wohnung befand, bemerkte dies. Als er die Wohnungstüre öffnete, ergriffen die beiden Unbekannten die Flucht in Richtung Mils.