Trauermesse für verstorbenen Papst Franziskus im Wiener Stephansdom

Wien – In Wien hat am Montag ein feierlicher Trauergottesdienst für den verstorbenen Papst Franziskus stattgefunden. Die Messe im Stephansdom wurde vom Salzburger Erzbischof Franz Lackner, Vorsitzender der Österreichischen Bischofskonferenz, und zahlreichen österreichischen Bischöfen zelebriert. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) sowie mehrere Vertreter der österreichischen Politik waren ebenfalls anwesend.

Auch am heutigen Montag versammelten sich erneut zahlreiche Gläubige im Stephansdom. Unter den Menschen, die bereits am Ostermontag in den Dom gekommen waren, waren Georg und Gertraud aus Wien, die nun erneut Abschied von Papst Franziskus nehmen wollen. „Wir sind hierher gekommen, weil wir den Papst sehr verehren“, so der ältere Mann aus Wien. Seine Frau fügt enthusiastisch hinzu: „Er war der beste Papst, den ich je erlebt habe in meinem Leben! Ich glaube, er war ein heiligmäßiger Mensch.“