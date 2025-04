Arbeiter (30) stürzte in Strengen vier Meter in Bachbett, wurde mit Kran geborgen

Strengen – Ein 30-jähriger Arbeiter einer Baufirma stürzte am Montag in Strengen mehrere Meter in das Bachbett der Rosanna ab und verletzte sich dabei. Der Mann war gegen 14 Uhr mit Befestigungs- und Bepflanzungsarbeiten im Bereich des „Matralweges“ beschäftigt, als es zum Unfall kam.