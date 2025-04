Laut Insidern deutliche Fortschritte bei Gaza-Verhandlungen

Bei den Verhandlungen in Kairo über eine Feuerpause im Gaza-Krieg sind Insidern zufolge deutliche Fortschritte erzielt worden. Es bestehe ein Konsens über eine langfristige Waffenruhe in dem Palästinensergebiet, sagten zwei ägyptische Sicherheitsvertreter am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Sie sprachen von einem "bedeutenden Durchbruch". Jedoch gebe es weiter strittige Punkte, darunter die Entwaffnung der militanten Palästinenserorganisation Hamas.