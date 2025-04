Kanada-Wahl geschlagen: Liberaler Trudeau-Nachfolger erklärt sich zum Sieger

Ottawa – In Kanada haben die regierenden Liberalen die Parlamentswahl gewonnen. Ministerpräsident Mark Carney erklärte sich in der Nacht auf Dienstag zum Wahlsieger. Er freue sich darauf, mit allen Parteien im Parlament konstruktiv zusammenzuarbeiten. Der konservative Oppositionsführer Pierre Poilievre räumte die Niederlage ein und gratulierte Carney zum Wahlsieg. Die Konservative Partei werde ihren „Job machen und die Regierung zur Verantwortung ziehen“, sagte er in Ottawa.