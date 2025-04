Brennender Bus bei Amlach: Drei Feuerwehren im Einsatz

Amlach – Ein brennender Bus beschäftigt derzeit die Einsatzkräfte in Amlach. „Bei uns sind bereits mehrere Meldungen eingegangen, dass ein Fahrzeug auf der Zufahrt zum Tristacher See Feuer gefangen hat“, bestätigt ein Mitarbeiter der Leitstelle. Aktuell sind Feuerwehrmänner aus Amlach, Tristach und Lienz vor Ort. „Bisher wurden keine Verletzten gemeldet“, so die Leitstelle weiter.