Brandmeldeanlage verhinderte Feuer in Zillertaler Hotel

Durch eine Brandmeldeanlage konnte am Dienstagvormittag in Gerlos im Zillertal Schlimmeres verhindert werden. Die örtliche Feuerwehr wurde gegen 9 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Hotel gerufen. Dort angekommen, lag nach Angaben der Feuerwehr bereits Rauch in der Luft, gepaart mit starkem Brandgeruch.