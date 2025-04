„Brief einer Unbekannten“: Verena Altenberger liest Stefan Zweigs Meisterwerk in Lienz

Die Stadtkultur Lienz lädt am Samstag, dem 31. Mai 2025, zu einem außergewöhnlichen Abend mit Lesung und Musik ein.

Lienz – Schauspielerin Verena Altenberger, bekannt als Buhlschaft bei den Salzburger Festspielen, wird am 31. Mai um 20 Uhr gemeinsam mit Cellistin Anna Starzinger im Lienzer Stadtsaal auftreten.

Verena Altenberger, die seit ihrem Durchbruch in Adrian Goigingers Film „Die beste aller Welten“ vielseitige Rollen verkörpert hat, wird Stefan Zweigs „Brief einer Unbekannten“ zum Leben erwecken. Die Novelle, die für ihre emotionale Tiefe und künstlerische Kraft gelobt wird, erzählt die Geschichte eines Literaten, der durch einen geheimnisvollen Brief in die Welt einer ihm unbekannten Frau eintaucht. Altenberger wird dabei die Rolle der mysteriösen Briefschreiberin übernehmen.