Osttiroler Museumstage 2025: Kulturelles Highlight zwischen Tradition und Moderne

Lienz – Das Motto "Bewegte Zeiten!" zieht sich wie ein roter Faden durch das Programm und erinnert an die turbulenten Jahre des Kriegsendes.

Christof Schett, Geschäftsführer der Osttiroler Kulturspur, betont: „Museen und Kulturinitiativen leisten einen wertvollen Beitrag zur Gemeinschaft in den Dörfern und Tälern.“ Die Veranstaltungen spiegeln die Vielfalt der Museen und Kulturbetriebe wider. So bietet die Liebburg eine Sonderausstellung über die Wochen und Monate im Frühling 1945, kuratiert von Stefan Weis und Martin Kofler. Währenddessen zeigt das Bildungshaus Osttirol Aquarelle von Altbischof Reinhold Stecher, in denen er seine Gedanken zum Kriegsende verarbeitet hat.