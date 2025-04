Schüsse in Uppsala: Maskierter Mann auf E-Roller tötete drei Menschen

Wie der Nachrichtensender BBC berichtete, ereignete sich die Schießerei im Nahbereich eines Haarsalons im Stadtteil Vaksala Square. Bald darauf gingen zahlreiche Anrufe bei den Rettungskräften ein. Mindestens sieben Menschen sollen verletzt am Boden liegend aufgefunden worden sein. Uppsala liegt nördlich der Hauptstadt Stockholm. Der blutige Zwischenfall ereignete sich laut BBC während des sogenannten „Walpurgis-Frühlingsfests“, zu dem gewöhnlich Massen an Menschen in die Stadt strömen.