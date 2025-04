Sechsjähriger auf Schutzweg in Innsbruck von Auto erfasst und verletzt

Beim Überqueren der Gumppstraße in Innsbruck ist ein sechs Jahre alter Bub am Dienstag von einem Pkw erfasst und zu Boden geschleudert worden. Das Kind war gegen 17.25 Uhr mit seiner Mutter (34) über den Schutzweg gegangen. Der 77-jährige Autofahrer dürfte den Sechsjährigen beim Abbiegen von der Langstraße in die Gumppstraße übersehen haben.