PSG nimmt nach Sieg über Arsenal Kurs auf das Champions-League-Finale

London – Paris Saint-Germain hat das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Arsenal gewonnen und gute Chancen auf den Einzug ins Endspiel. Die Franzosen setzten sich dank eines frühen Tores von Ousmane Dembélé schon in der vierten Minute mit 1:0 (1:0) durch. Beim zweiten Duell in der nächsten Woche daheim im Prinzenpark kann das Team von Coach Luis Enrique das Ticket für das Finale in München am 31. Mai lösen.