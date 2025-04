Risiko einer Eskalation zwischen Indien und Pakistan wächst

Nach dem tödlichen Anschlag auf indische Touristen in Kaschmir droht der Konflikt zwischen Indien und Pakistan zu eskalieren. "Glaubwürdigen Geheimdienstinformationen" zufolge wolle Indien "innerhalb der nächsten 24 bis 36 Stunden einen Militärschlag ausführen", teilte der pakistanische Informationsminister Attaullah Tarar Mittwochfrüh mit. Der indische Premier Narendra Modi hatte seiner Armee zuvor "operative Freiheit" in der umstrittenen Region Kaschmir gegeben.

Die Atommacht Indien macht die Atommacht Pakistan für den Anschlag verantwortlich, bei dem am Dienstag vergangener Woche im beliebten Urlaubsort Pahalgam im indischen Teil Kaschmirs 26 Touristen erschossen wurden. Die pakistanische Regierung bestreitet jegliche Beteiligung. Die Region im nördlichen Himalaya ist seit der Unabhängigkeit Indiens und Pakistans 1947 geteilt. Beide Länder beanspruchen Kaschmir für sich und führten bereits zwei Kriege um das Gebiet.

"Viele Inder fordern Vergeltungsmaßnahmen gegen Pakistan", sagt Praveen Donthi von der Denkfabrik International Crisis Group (ICG). Zudem stehe die Regierung in der Kritik, unfähig zu sein, die Zivilbevölkerung zu schützen. "Die Inder haben sofort mit einer Eskalation gegenüber Pakistan begonnen", beobachtet Mélissa Levaillant vom Thinktank European Council on Foreign Relations (ECFR). "Aber was genau wollen die Inder eigentlich? Das ist nicht ganz klar, vor allem weil die pakistanische Unterstützung für terroristische Gruppen doch stark zurückgegangen ist."