Trump gratulierte Carney zum Wahlsieg in Kanada

Trotz wiederholten Drohungen, Kanada den USA einzuverleiben, hat US-Präsident Donald Trump dem kanadischen Premierminister Mark Carney zum Sieg von dessen Liberaler Partei bei der Parlamentswahl gratuliert. Das sei bei einem Telefonat zwischen Trump und Carney geschehen, teilte das Büro des kanadischen Premier am Dienstag mit. Die beiden seien sich über die Bedeutung der Zusammenarbeit einig gewesen - "als unabhängige, souveräne Staaten".

Deswegen wollten sie sich "in naher Zukunft" persönlich treffen. Carney hatte in seiner Siegesrede zuvor versprochen, sich der aggressiven Politik der Regierung im Nachbarland USA entschlossen entgegenzustellen. Trump hatte wiederholt gedroht, Kanada als 51. US-Staat zu annektieren. Zudem setzte der US-Präsident hohe Zölle gegen das Nachbarland in Kraft, dessen Volkswirtschaft aufs Engste mit der der USA verflochten ist.