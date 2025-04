Deutsche Koalition ist fix: SPD-Mitglieder haben zugestimmt

Nach CSU und CDU haben die Mitglieder der SPD dem Vertrag über die Bildung einer schwarz-roten Regierungskoalition in Deutschland zugestimmt, wie die Partei am Mittwoch mitteilte. Damit steht einer Unterzeichnung des Koalitionsvertrags nichts mehr im Wege. Diese soll am Montag erfolgen. Einen Tag später ist die Wahl von CDU-Chef Friedrich Merz zum Bundeskanzler im Bundestag in Berlin und die Angelobung des Kabinetts angesetzt.