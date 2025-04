38-Jähriger bei Sturz mit Fahrrad in Innsbruck verletzt, Polizei sucht nach Autolenker

Ein 38-Jähriger fuhr am Dienstag gegen 17 Uhr mit einem Fahrrad auf der Universitätsstraße in Innsbruck im Bereich der Einbahnstraße in östliche Richtung. Auf Höhe des Hotels „Schwarzer Adler“ kam ihm laut eigenen Angaben ein dunkler Pkw mit sehr geringem seitlichem Abstand entgegen. Es sei zu keiner Berührung gekommen. Dennoch habe der 38-jährige Deutsche das Gleichgewicht verloren und stürzte.