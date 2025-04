Wie aus dem ehemaligen „Hitler-Platz“ ein „Platz für alle“ in Inzing wird

Gegen Ende des Krieges entfernte Albert Fiegl 1945 das Schild von der Fassade des Gasthofs Krone, in dem er und seine Familie bei Freunden untergekommen waren (l.). 2022 war Fiegl mit seiner Tochter Katharina noch einmal vor Ort, wo er ihr die Leiter hielt, während sie für das Foto das Schild „Platz für alle“ an die Fassade hielt. (r.) Jetzt soll ein neues Schild als Zeichen des Friedens an der Mauer angebracht werden.

© Cibulka