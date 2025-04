Eröffnung der Knappenwelt Gurgltal: Ein Fest für Groß und Klein

Am 4. Mai feiert die Knappenwelt Gurgltal ihre Eröffnung mit einem Fest, das Besucher jeden Alters in die Welt des Mittelalters entführt. Von 10 Uhr bis 17 Uhr bietet die Veranstaltung ein abwechslungsreiches Programm.

Tarrenz – Die Besucher können sich am Sonntag auf ein umfangreiches Erlebnis freuen. Der Tag beginnt um 10:30 Uhr mit einem spannenden Einblick in die Kunst des Schmiedens in der Bergschmitte. Um 11 Uhr folgt die erste Führung mit dem Thema „die Heilerin“, die den medizinischen Alltag vergangener Zeiten beleuchtet. Spektakulär wird es um 12 Uhr, wenn der Stollen aufgesperrt und die Maschinen in Betrieb genommen werden.