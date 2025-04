Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser beantragt Privatkonkurs

Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) beantragt Privatkonkurs. Er habe am Mittwoch am Bezirksgericht Kitzbühel einen Antrag auf ein Schuldenregulierungsverfahren gestellt. Das teilte der Kreditschutzverband KSV1870 am Mittwochvormittag in einer Aussendung mit. Nun prüft das Gericht, ob die Insolvenzvoraussetzungen vorliegen.