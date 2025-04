Schwedische Polizei nahm 16-Jährigen nach Schüssen in Uppsala fest

Uppsala – Nach einem Schusswaffenangriff mit drei Toten in der Stadt Uppsala hat die schwedische Polizei einen 16-Jährigen als Verdächtigen gefasst. „Eine Person wurde wegen Mordverdachts festgenommen“, sagte der Polizeibeamte Erik Akerlund am Mittwoch. Der Angriff wurde am Dienstagabend in einem Friseursalon der rund 60 Kilometer nördlich von Stockholm gelegenen Stadt verübt. Bei den Opfern handelt es sich um Burschen im Alter von 15 bis 20 Jahren. Die Hintergründe sind unklar.