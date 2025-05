Messerangriff in Innsbrucker Waltherpark: Tatverdächtiger in Justizanstalt gebracht

Ein stark alkoholisierter 29-Jähriger soll am Dienstagabend einen 52-Jährigen in Innsbruck mit einem Messer verletzt haben. Der Vorfall ereignete sich gegen 21.30 Uhr im Waltherpark. Nach der Tat flüchtete der Somalier. Der 52-jährige Bosnier wurde an der rechten Hand verletzt.