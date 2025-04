Telfer Drittklässler erleben ihre Heimatgemeinde hautnah

Telfs – Die Schüler der Volksschule August Thielmann Telfs wurden von Vizebürgermeister Johannes Augustin herzlich begrüßt und begaben sich, voller Neugier und bestens vorbereitet, auf eine Erkundungstour durch das Gemeindeamt. Dort lernten sie die verschiedenen Abteilungen kennen, in denen sie ihre Fragen direkt an die Mitarbeiter richten konnten. Besonders eindrucksvoll war für die Kinder zu sehen, wie die Gemeindeverwaltung funktioniert und welche Aufgaben dort gemeistert werden.

Im Anschluss an den Besuch im Gemeindeamt führte die Tour die Schüler ins Bürgerservice. Hier erfuhren sie mehr über die vielfältigen Dienstleistungen, die für die Bürger bereitgestellt werden. Die Kinder waren begeistert, mehr über den praktischen Ablauf in ihrer Heimatgemeinde zu erfahren – eine Erfahrung, die ihnen sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird.