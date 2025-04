Premiere des Tiroler Landeswettbewerbs für Polytechnische Schulen

Innsbruck – Mit den „PTS Skills Tirol“ hat das Land Tirol einen neuen Wettbewerb ins Leben gerufen, der die besten Nachwuchstalente aus den Polytechnischen Schulen der Region versammelt. 125 Jugendliche aus 22 Schulen zeigten am Dienstag im WIFI Innsbruck ihr Können in verschiedenen Fachbereichen. Bildungslandesrätin Cornelia Hagele betonte: „Polytechnische Schulen sind die Lehrlingskaderschmiede Tirols. Wer Fachkräfte sichern will, muss bei den Jugendlichen ansetzen.“