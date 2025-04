Putzenbacher: Partner von Riess und KELOmat

Die Firma Putzenbacher wurde 1833 als Fachgeschäft für Hausrat, Haushalt, Schaumstoff, Küche, Bad und gesunden Schlafkomfort gegründet und ist eines der ältesten Geschäfte in Tirol. Auf dieser Tradition bauen Thomas Klausner und Klaus Razenberger weiter auf und haben das Spezialgeschäft seit 2004 kontinuierlich weiterentwickelt.

RIESS KELOmat ist ein Familienunternehmen in 10. Generation und produziert seit über 100 Jahren im niederösterreichischen Mostviertel Kochgeschirr aus Emaille unter der Marke RIESS. Die RIESS-Produkte werden regional, in Handarbeit, dank eigener Wasserkraft, CO₂-neutral gefertigt. Sie werden in 38 Länder weltweit exportiert.