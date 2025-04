Nach mehreren Rissen: Land gibt Wolf in Osttirol zum Abschuss frei

Lienz – In Osttirol könnte es demnächst einem Risikowolf an den Kragen gehen. Das Tier hat in den vergangenen Wochen in St. Veit in Defereggen offenbar mehrere Risse verursacht. Deshalb hat die Tiroler Landesregierung am Mittwoch eine Abschussverordnung im Bezirk Lienz erlassen. Die Verordnung tritt mit Mitternacht in Kraft und gilt für die Dauer von acht Wochen. Die betroffene Jägerschaft wurde bereits informiert.