Die letzte Meister-Feier vor dem Ende: Hypo-Tirol-Volleyballer luden zur großen Party

Mit dem 13. Meistertitel verabschiedete sich das Hypo Tirol Volleyballteam von der Sport-Bühne. Nicht aber ohne eine große Feier am Schluss.

Innsbruck – „Hannes (Manager Kronthaler) und Freunde“ luden am Mittwoch am Höttinger Schießstand seitens des Hypo Tirol Volleballteams zum großen Abschiedsfest, bei dem die Pokale des nationalen Triple (Meistertitel, Cupsieg, Supercup) noch einmal in malerischem Ambiente präsentiert werden konnten.