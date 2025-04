Experten kritisieren Massenabschiebungen aus Trumps USA

Angesichts der Abschiebungen von 288 Migranten aus den USA nach El Salvador haben fast 20 UNO-Rechtsexperten einen "Mangel an Rechtsstaatlichkeit" beklagt. "Der Mangel an Rechtsstaatlichkeit hat zu willkürlichen Entscheidungen über Abschiebungen geführt", erklärten am Mittwoch die unabhängigen Experten, die vom UNO-Menschenrechtsrat beauftragt sind aber nicht für die UNO sprechen. Das Verhalten der US-Regierung stehe im Widerspruch mit dem Internationalen Menschenrecht.