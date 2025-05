Russische Drohnenangriffe auf zwei ukrainische Städte

Die russischen Streitkräfte haben laut Lokalbehörden in der Nacht auf Donnerstag die Schwarzmeer-Hafenstadt Odessa mit Drohnen angegriffen. "Es gibt beträchtliche Schäden an der zivilen Infrastruktur, insbesondere an Wohnhäusern", teilte Gouverneur Oleh Kiper auf Telegram mit. An mehreren Orten seien Brände ausgebrochen. Im Internet veröffentlichte Bilder zeigen schwere Schäden an den Fassaden von Gebäuden. Es gab zunächst keine Angaben über mögliche Opfer.