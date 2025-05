Rote Feststimmung am 1. Mai

Bei strahlendem Sonnenschein hat die Wiener SPÖ am "Tag der Arbeit" wieder zehntausende Menschen auf den Rathausplatz gelockt. Die Stimmung war wenige Tage nach einem neuerlich starken Ergebnis bei der Gemeinderatswahl gut wie länger nicht. Bürgermeister Michael Ludwig und Parteichef Andreas Babler baten um Nachsicht, wenn bei der Budgetkonsolidierung harte Maßnahmen nötig sein würden, und dass in einer Koalition nicht alle Forderungen zu 100 Prozent umgesetzt werden könnten.

Ludwig erfreute sich daran, dass 95 Prozent der Sprengel-Ergebnisse bei der Gemeinderatswahl einen Sieg der SPÖ zeigten. Eine "starke Landesregierung" will er vor dem Sommer gebildet haben. Neuerlich legte sich Ludwig nicht fest, ob er die Koalition mit den NEOS fortsetzt oder eine Zusammenarbeit mit ÖVP oder Grünen anstrebt. Ein klares Nein des Bürgermeisters gab es zu einer Regierung mit der FPÖ - "nicht mit dieser Partei".

Insgesamt schilderte Ludwig die SPÖ als Garantin, dass Wien "ein Bollwerk gegen autoritäre Regime" bleibe. Er will die Bundeshauptstadt weiter so entwickeln, dass sie eine weltoffene, klimaneutrale Metropole sei. "Wir können feiern, dass Wien standgehalten hat", betonte Wiens SP-Frauenvorsitzende Marina Hanke. Flammend wurde das rote Wien von Bundesparteichef Andreas Babler gefeiert: "Wien ist Modellstadt für vieles, was wir im Bund noch umsetzen müssen."