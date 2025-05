Rotes Wien marschiert in den 1. Mai

Der "Tag der Arbeit" bringt die Politik am Donnerstag auf die Straße. Die größte Mai-Kundgebung steigt wie üblich in Wien, wo zehntausende Sympathisanten der Sozialdemokraten aus allen Bezirken auf den Rathausplatz ziehen. Die Reden dort halten u.a. Bürgermeister Michael Ludwig, Vizekanzler Andreas Babler und Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl. Die FPÖ um ihren Bundesparteiobmann Herbert Kickl versammelt sich indes in Linz.

Traditionell ist der 1. Mai freilich ein Hochamt der linken Parteien. Neben dem Aufmarsch in Wien gibt es in sämtlichen anderen Bundesländern Kundgebungen der Sozialdemokraten. In Graz werden die Blicke aber ebenso der KPÖ gelten, die in der steirischen Landeshauptstadt mit Elke Kahr die Bürgermeisterin stellt. Die Kundgebungen der beiden Parteien finden nur wenige Gehminuten voneinander statt.

Die Mai-Feierlichkeit der SPÖ in der Bundeshauptstadt findet heuer unter dem Motto "Wir in Wien halten zusammen" statt. Die Stimmung dürfte gut sein, nachdem man bei der Landtagswahl zwar leichte Verluste erlitten, Platz eins aber klar gehalten hat. Parteichef Babler stellt sich dem Publikum erstmals als Mitglied der Bundesregierung.

In Linz am Urfahraner Frühlingsmarkt hält die FPÖ ihre Kundgebung in einem Festzelt ab. Neben Landeschef Manfred Haimbuchner wird auch Bundesparteiobmann Kickl in der oberösterreichischen Landeshauptstadt erwartet.