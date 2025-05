15-Jähriger wegen Überfalls nach Polizei-Befragung angeklagt

Am kommenden Dienstag wird am Wiener Landesgericht gegen einen 14-Jährigen verhandelt, der wenige Stunden nach seinem 14. Geburtstag und damit seiner gegebenen Strafmündigkeit bei einem Juwelier eingebrochen und Schmuck im Wert von 13.310 Euro erbeutet haben soll. Am Mittwoch steht im Grauen Haus dann ein Prozess gegen einen 15-Jährigen am Programm, der zehn Minuten nach seiner polizeilichen Beschuldigteneinvernahme wegen eines Raubes den nächsten Überfall verübt haben soll.

Der 15-Jährige sitzt seit Ostersonntag wegen Tatbegehungsgefahr in der Justizanstalt (JA) Josefstadt in U-Haft. Der Jugendliche mit bulgarischen Wurzeln - er hat bis vor kurzem eine angesehene Privatschule besucht - soll gemeinsam mit einem gleichaltrigen Afghanen und einem 16 Jahre alten Österreicher in der Nacht auf den 13. April mehrere im Bereich der U1-Station Kagraner Platz abgestellte Pkw aufgebrochen und darin befindliche Wertsachen an sich genommen haben. Danach nahm das Trio einem Passanten mit Gewalt dessen Brieftasche ab, indem sie den 34-Jährigen mit einer Baseballschläger-Attrappe bedrohten. Sie wollten den Mann dann auch noch zwingen, mit seiner erbeuteten Bankomatkarte bei einem Geldausgabeautomaten Bares zu beheben, was der 34-Jährige verhindern konnte, indem er bewusst falsche Codes ins Gerät tippte.