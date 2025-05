Wie sich der Seewinkel gegen die Trockenheit "wehrt"

Der Neusiedler See ist aktuell vergleichsweise gut gefüllt und startet mit einem Wasserstand von 115,48 Meter über Adria in den Frühsommer. Einzelne Regentage mit großen Mengen können aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es im Seewinkel generell wenig Wasser gibt. Um Grundwasser in der Region zu halten, wurden in den vergangenen Jahren provisorische Wehre errichtet. Über den Sommer wird der Projektplan für eine dauerhafte Errichtung erarbeitet.