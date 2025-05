Bein- und offener Daumenbruch: Zwei Schwerverletzte bei Radunfällen in Tirol

Kundl, Telfs – Gleich zwei schwere Radunfälle ereigneten sich am Mittwochnachmittag in Tirol. Ein 58-Jähriger war gegen 16 Uhr mit seinem Rennrad auf der Austraße im Ortsgebiet von Kundl unterwegs. Beim Ausfahren im Bereich des Kreisverkehrs Schmelzerweg rutschte laut Polizeibericht plötzlich das Vorderrad weg.

Zur gleichen Zeit fuhr in Telfs ein 88-Jähriger mit seinem E-Bike auf der Hans-Liebherr-Straße auf einen Gehsteig. Dabei kam der Österreicher zu Sturz und blieb mit schweren Verletzungen im Gesicht (Gebiss), an den Unterarmen und an der linken Hand (offener Bruch des Daumens) liegen. Der Verunfallte wurde nach der Erstversorgung in die Klinik Innsbruck gebracht.