Tiroler Springreiter geben Ton an und sind bereit für die EM

Besser kann ein Nationenpreis im Springreiten nicht laufen: acht Starts, acht Nullrunden. Christoph Obernauer, seine Kitzbüheler Vereinskollegen Max Kühner und Gerfried Puck sowie Katharina Rhomberg blieben zuletzt beim Auftakt der EEF-Serie in Gorla Minore (ITA) konkurrenzlos. Die Schweiz und Deutschland waren mit 16 Fehlerpunkten erste Verfolger.

Der Sieg ist allerdings mehr ein moralischer, Punkte gibt es keine, weil Österreich eigentlich in einer anderen regionalen Liga startet. „Es ging darum, als Team zusammenzuwachsen und den Ernstfall zu proben – vor allem mit Blick auf die EM“, sagte Equipe-Chefin Angelika May, die vierte Tirolerin im Bunde. Ernst wird es ab Ende Juli in La Coruña (ESP). Dort hat Österreich immerhin Team-Bronze zu verteidigen. (TT.com)