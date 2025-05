Mehrere Faustschläge gegen den Kopf: 15-Jähriger in Kufstein schwer verletzt

In einem Regionalzug kam es am Mittwochabend auf der Fahrt nach Kufstein zu einer schweren Körperverletzung. Ein 16-jähriger Syrer soll kurz nach 17 Uhr einem 15-jährigen Österreicher den Rucksack gestohlen haben. In weiterer Folge dürfte er ihn mit mehreren Faustschlägen gegen den Kopf schwer verletzt haben, berichtet die Polizei.