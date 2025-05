Achtmal ausgezeichnet: Hochbau-Lehrlinge an der TFBS Lienz feierten Lehrabschluss

Die dritte Fachklasse der Hochbau-Lehrlinge an der Tiroler Fachberufsschule Lienz hat am 25. April 2025 ihren Abschluss gefeiert. 16 Absolventen wurden für ihre Leistungen von Gästen aus Wirtschaft und Familie geehrt.

Lienz – Die dritte Fachklasse der Hochbau-Lehrlinge an der Berufsschule Lienz hat am 25. April 2025 ihren Abschluss gefeiert. 16 Absolventen wurden geehrt. Acht Schüler erzielten ausgezeichnete und fünf gute Erfolge, ein Zeugnis ihres Fleißes in den sechs beteiligten Osttiroler Betrieben.