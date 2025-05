Rauchentwicklung in Wohn- und Pflegeheim in Sillian löste Feueralarm aus

Die Feiertags-Ruhe wurde in einem Wohn- und Pflegeheim in Sillian gegen Mittag durch einen Alarm gestört. Die Brandmeldeanlage schlug an. Schuld war Rauchentwicklung in einem Waschraum des Untergeschosses, ausgelöst vermutlich durch eine chemische Reaktion von Putzmitteln in einem Mülleimer.