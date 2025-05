Trumps Nationaler Sicherheitsberater Waltz muss gehen und soll UN-Botschafter werden

Washington –US-Präsident Donald Trumps Nationaler Sicherheitsberater Mike Waltz soll neuer amerikanischer Botschafter bei den Vereinten Nationen werden. Seinen bisherigen Posten im Weißen Haus werde übergangsweise Außenminister Marco Rubio übernehmen, schrieb Trump am Donnerstag auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social. Zuvor hatten mehrere US-Medien berichtet, dass der in die „Signal-Affäre“ verwickelte Waltz als Sicherheitsberater entlassen werde.

Waltz übernahm nach Bekanntwerden der Affäre „die volle Verantwortung“. Er erklärte dem Sender Fox News, er selbst habe die Signal-Gruppe gebildet. Das sei peinlich. Wie die Nummer des Journalisten in sein Handy und dieser dann in die Gruppe gekommen sei, wisse er aber nicht.

Waltz wäre der erste hochrangige Trump-Mitarbeiter, der in der zweiten Amtszeit des Republikaners, die am 20. Jänner 2025 begann, seinen Posten verliert. Nach Angaben von CBS News muss auch Waltz' Stellvertreter Alex Wong gehen. Fox News zufolge will sich Trump in Kürze äußern. Der Präsident hatte nach Bekanntwerden der Affäre von einem "Ausrutscher" gesprochen und Waltz einen „guten Mann“ genannt. Danach geriet jedoch Verteidigungsminister Pete Hegseth zunehmend unter Druck. Die „Washington Post“ berichtete, Trump sei wütend auf Waltz und wolle ihn deshalb ablösen.