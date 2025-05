Joker Gattermayer köpfelte den WAC zum Premieren-Titel im ÖFB-Cup

Der WAC hat sich in den Geschichtsbüchern des ÖFB-Fußball-Cups verewigt. Vor 20.500 Zuschauern und Zuschauerinnen am Donnerstag in Klagenfurt setzten sich die Wolfsberger im Finale gegen den TSV Hartberg mit 1:0 (0:0) durch und feierten ihren ersten Sieg in dem Bewerb. „Joker“ Angelo Gattermayer erzielte in der 77. Minute knapp 90 Sekunden nach seiner Einwechslung per Kopf den einzigen Treffer der Partie.

Die Mannschaft von Trainer Dietmar Kühbauer gelang ein aufgrund der Anzahl an hochkarätigen Chancen verdienter Sieg des Favoriten. In der Bundesliga sind die Kärntner in der Meistergruppe gut dabei, Hartberg dagegen spielt in der Qualifikationsgruppe. Der WAC hat sogar noch Chancen auf ein sensationelles Double. Nur drei Punkte liegt der Dritte hinter dem aktuellen Tabellenführer Austria Wien.