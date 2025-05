Innerhofer und Mayr eroberten die Vertical-Meistertitel

Bei Kaiserwetter ging es am Donnerstag beim Innsbruck Alpine Trailrun Festival bei den österreichischen Vertical-Meisterschaften hoch hinaus. Auf dem 7,2 Kilometer langen Rennen mit 1330 Höhenmetern von der Landeshauptstadt zur Seegrube schnappte sich Manuel Innerhofer in 53:52 Minuten den Titel. Auf Rang zwei landete in der offenen Klasse der Deutsche Julius Ott, Dritter wurde Johannes Nussbaumer. Bei den Damen setzte sich Berglauf-Weltmeisterin Andrea Mayr überlegen in 1:01:38 Stunden vor Amelie Muss und der Schweizerin Shelly Schenk durch.