Kundgebungen am 1. Mai: Zum Tag der Arbeit feierten sich die Parteien

Ludwig freute sich bei der SPÖ-Kundgebung über das Ergebnis bei der Wiener Gemeinderatswahl, die Stimmung am Rathausplatz war denn auch gut wie länger nicht. Ludwig verkündete, noch vor dem Sommer eine „starke Landesregierung“ bilden zu wollen – freilich ohne Präferenzen für einen Koalitionspartner erkennen zu lassen. Nur die FPÖ schloss er erneut aus. Flammend wurde das rote Wien von Bundesparteichef Andreas Babler gefeiert: „Wien ist Modellstadt für vieles, was wir im Bund noch umsetzen müssen.“

Einen Kanzler namens Kickl gar nicht schlecht finden würden wohl die Besucherinnen und Besucher des Urfahraner Jahrmarkts in Linz. Dort hielt die FPÖ ihre traditionelle 1.-Mai-Kundgebung in einem voll besetzten Bierzelt ab. Parteichef Kickl kündigte unter Beifall an, dass Österreich doch noch einen „Volkskanzler“ bekommen werde – in einem erneuten Anlauf.