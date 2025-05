22-Jähriger stürzte beim Klettern in Nesselwängle sechs Meter ab

Am Feiertag kam es in Nesselwängle am Gimpel Südostvorbau zu einem schweren Kletterunfall. Zwei Brüder (20 und 22 Jahre) aus Deutschland unternahmen eine Klettertour. In der dritten Seillänge kletterte der ältere der beiden Brüder im Vorstieg, während er von seinem jüngeren Bruder gesichert wurde. Etwa drei Meter oberhalb der letzten Sicherung griff der 22-Jährige nach einer Felsschuppe, die sich in der Folge aus dem Fels löste. Er stürzte sechs Meter ab und verletzte sich schwer an beiden Beinen.