ÖVP-Regierungsteam geht auf Österreich-Tour

Zwar steht nun für längere Zeit kein Urnengang an, dennoch geht die ÖVP auf Österreich-Tour. Das türkise Regierungsteam will in den kommenden Monaten im ganzen Land "hören, was die Menschen bewegt" und ihnen das Arbeitsprogramm und damit wohl auch die geplanten schmerzhaften Konsolidierungsmaßnahmen näherbringen. Startpunkt der Tour ist der heutige Besuch von Kanzler und Parteichef Christian Stocker und Generalsekretär Nico Marchetti am Gauder Fest im Tiroler Zillertal.