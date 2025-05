Muse und Modemacherin Donatella Versace wird 70

Rom – Es sind zwei Schüsse durch die das Leben von Gianni Versace ein jähes Ende nimmt. Als der gefeierte Designer am 15. Juli 1997 nach einem Morgenspaziergang zu seiner Villa „Casa Casuarina“ am Ocean Drive in Miami Beach zurückkehrt, lauert ihm sein Mörder auf. Zwei Pistolenkugeln treffen den damals 50 Jahre alten Italiener in den Hinterkopf. Auf den weißen Marmorstufen des Anwesens sackt er zusammen. Er stirbt im Krankenhaus.