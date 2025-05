Schlag mit Bierkrug in Ischgl: 42-Jähriger verletzt, Täter flüchtete

Am Staatsfeiertag ist es in einem Lokal in der Nähe der Silvrettaseilbahn in Ischgl zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Gästen gekommen. Gegen 22.20 Uhr schlug ein bislang unbekannter Mann einem 42-jährigen Deutschen mit einem Bierkrug auf den Kopf. Der Täter flüchtete unmittelbar danach aus dem Lokal.