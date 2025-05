Nordumfahrung Talkessel Ehrwald: Machbarkeit bestätigt

Ehrwald, Lermoos, Biberwier – Mit dem Bau des Kramertunnels in Garmisch-Partenkirchen wird eine Verkehrssteigerung auf der B 187 Ehrwalder Straße erwartet, was die Ortsdurchfahrten und deren Anwohner belasten könnte. Um dies zu verhindern, wurde bereits eine Dosieranlage in Ehrwald/Schanz installiert. Die Studie hat verschiedene Varianten für eine Nordumfahrung untersucht, deren Machbarkeit jetzt bestätigt wurde. LHStv Josef Geisler betont die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit den Gemeinden.